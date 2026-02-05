Valentines Week 2026: वेलेंटाइन वीक: 7 फरवरी से शुरू होगा प्रेमियों का 7 दिनों का उत्सव

इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो इस दिन का नाम सेंट वेलेंटाइन के नाम पर रखा गया है। लोक कथाओं के अनुसार, तीसरी शताब्दी में रोम के राजा क्लॉडियस II ने सैनिकों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि शादीशुदा पुरुष अच्छे सैनिक नहीं बन सकते। सेंट वेलेंटाइन ने इस अन्याय का विरोध किया और गुप्त रूप से सैनिकों की शादियां करवाईं। जब राजा को यह पता चला, तो उन्होंने 14 फरवरी को उन्हें मृत्युदंड दे दिया। उनकी याद में ही यह दिन प्यार और बलिदान के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा।