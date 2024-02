Valentine Day पर अपने पार्टनर के साथ देखें ये 5 कोरियन ड्रामा

1. Descendants of the Sun : यह ड्रामा 2016 में रिलीज़ हुआ था और कई लोगों को यह ड्रामा बहुत पसंद है। टॉप पॉपुलर कोरियन ड्रामा में Descendants of the Sun को ज़रूर शामिल किया जाता है। इस ड्रामा की कहानी कोरियन स्पेशल फोर्सेज कैप्टेन Yoo Si-jin और सर्जन Kang Mo-yeon के बीच की है। इस ड्रामा में रोमांस भी काफी स्वीट और डिसेंट है।