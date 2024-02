वास्तु के अनुसार अपने पार्टनर को नहीं देना चाहिए ये 5 गिफ्ट

जी हां, ऐसी कई गिफ्ट हैं जो वस्तु के अनुसार नहीं देना चाहिए या घर में इस तरह की गिफ्ट नहीं रखनी चाहिए। इस कारण से कपल्स के बीच लड़ाई झगड़े जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही इस तरह की गिफ्ट देना अशुभ भी माना जाता है। अगर आप भी अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि किस तरह की गिफ्ट नहीं देना चाहिए (What not to gift as per vastu).....