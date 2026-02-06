rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Promise Day 2026: वादे कैसे करें और किन बातों से बचना जरूरी है

Advertiesment
हमें फॉलो करें वेलेंटाइन वीक में आने वाले प्रॉमिस डे का फोटो

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (15:16 IST)
Promise Day: 'प्रॉमिस डे' उम्र भर का साथ निभाने की कसम का दिन। यह वेलेंटाइन वीक का सबसे गंभीर और भरोसेमंद दिन है। तोहफे और फूल एक समय के बाद मुरझा सकते हैं, लेकिन एक सच्चा वादा ताउम्र साथ निभाता है। यह दिन है उन कच्ची डोरियों को मजबूत करने का और अपने पार्टनर को यह यकीन दिलाने का कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप उनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।ALSO READ: Valentines Week 2026: वेलेंटाइन वीक: 7 फरवरी से शुरू होगा प्रेमियों का 7 दिनों का उत्सव
 
  1. वादा करने का सही तरीका
  2. प्रॉमिस डे पर इन गलतियों से बचें (Precautions)
  3. दबाव में वादा न करें
  4. अति-उत्साह
  5. सिर्फ रस्मी न बनें
  6. शर्तों के साथ वादा
  7. प्रॉमिस डे 2026 के लिए कुछ 'यूनिक' वादे
  8. वेलेंटाइन डे- FAQs
फूल और चॉकलेट खत्म हो सकते हैं, लेकिन एक सच्चा वादा उम्र भर साथ रहता है। आइए जानते हैं यहां...
 

वादा करने का सही तरीका (How to Make a Meaningful Promise)

वही वादा करें जो निभा सकें: कभी भी पार्टनर को खुश करने के लिए 'चांद-तारे तोड़ लाने' जैसे झूठे वादे न करें। ऐसे वादे करें जो यथार्थवादी (Realistic) हों, जैसे— 'मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।'
 
बदलाव का वादा: अगर आपकी कोई आदत पार्टनर को परेशान करती है (जैसे गुस्सा करना या समय न देना), तो उसे सुधारने का वादा करें। यह उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा।
 
लिखकर दें वचन: अपनी भावनाओं को एक 'प्रॉमिस कार्ड' या पत्र पर लिखें। लिखित शब्द वादे की गंभीरता को बढ़ा देते हैं।
 
छोटा लेकिन जरूरी वादा: कभी-कभी बड़े वादों से ज्यादा छोटे वादे मायने रखते हैं। जैसे— 'मैं हर रोज ऑफिस से आकर कम से कम 15 मिनट सिर्फ तुमसे बात करूंगा।'
 
एक्शन के साथ वादा: सिर्फ बोलें नहीं, उसे करके भी दिखाएं। यदि आप साथ रहने का वादा कर रहे हैं, तो भविष्य की प्लानिंग में उन्हें शामिल करें।ALSO READ: Valentine Day Essay: वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन निबंध हिन्दी में
 

प्रॉमिस डे पर इन गलतियों से बचें (Precautions)

दबाव में वादा न करें

अगर आप किसी बात के लिए तैयार नहीं हैं, तो सिर्फ पार्टनर का दिल रखने के लिए 'हां' न कहें। अधूरा वादा बाद में रिश्ते में कड़वाहट लाता है।
 

पुराने टूटे वादों का जिक्र

आज के दिन पुरानी शिकायतों को न उखाड़ें कि 'तुमने पिछला वादा नहीं निभाया'। इसके बजाय नई शुरुआत पर ध्यान दें।
 

अति-उत्साह (Over-promising)

भावनाओं में बहकर बहुत सारे वादे एक साथ न करें। एक ही वादा करें, लेकिन उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं।
 

सिर्फ रस्मी न बनें

प्रॉमिस डे को सिर्फ सोशल मीडिया स्टेटस तक सीमित न रखें। यह आपके और आपके पार्टनर के बीच का एक निजी और पवित्र क्षण होना चाहिए।
 

शर्तों के साथ वादा

'अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा'—ऐसे सौदेबाजी वाले वादे प्यार में नहीं किए जाते। वादा निस्वार्थ होना चाहिए।
 

प्रॉमिस डे 2026 के लिए कुछ 'यूनिक' वादे

'मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी बदलने की कोशिश नहीं करूंगा और तुम जैसी हो, वैसी ही रहोगी।'
 
'मैं वादा करता हूं कि हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, हफ्ते में एक बार 'डेट नाइट' जरूर करेंगे।'
 
'मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी खुशियों के साथ-साथ तुम्हारे सपनों का भी सम्मान करूगा।'
 

वेलेंटाइन डे- FAQs

 
Q: वेलेंटाइन डे क्यों 14 फरवरी को आता है?
A: यह दिन सेंट वैलेंटाइन के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
 
Q: वेलेंटाइन डे पर क्या पहनना चाहिए?
A: लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।
 
Q: क्या सिर्फ प्रेमियों के लिए ही वेलेंटाइन डे है?
A: नहीं, यह दिन दोस्ती, परिवार और स्नेह व्यक्त करने के लिए भी है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Teddy Day 2026: पार्टनर को खुश करने के टिप्स और जरूरी सावधानियां

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Teddy Day 2026: पार्टनर को खुश करने के टिप्स और जरूरी सावधानियां

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels