Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Valentine Day 2026: इस दिन क्या करें और किन गलतियों से बचें

Advertiesment
हमें फॉलो करें वेलेंटाइन डे पर सुंदर फोटो

WD Feature Desk

, सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (11:52 IST)
Valentine Day 14th February : और अंत में, वेलेंटाइन डे! यह दिन उन सभी प्यारों का दिन है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बेहद खास मानते हैं। 14 फरवरी को प्रेम का उत्सव मनाया जाता है, जहां हम अपने साथी के साथ अपने रिश्ते की हर मिठास, बंधन और यादों को सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन एक दूसरे से सच्चे प्यार का इजहार करने, और एक साथ खुशियां मनाने का मौका है।ALSO READ: Valentines Week 2026: वेलेंटाइन वीक: 7 फरवरी से शुरू होगा प्रेमियों का 7 दिनों का उत्सव
 
साल 2026 में यह 14 फरवरी, शनिवार को मनाया जाएगा। शनिवार होने के कारण आपके पास सेलिब्रेशन के लिए पूरा दिन और रात का समय है।
 
  1. वेलेंटाइन डे पर क्या करें? (Things to Do)
  2. क्वालिटी टाइम (Quality Time)
  3. पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स
  4. पुरानी यादें ताजा करें
  5. डिजिटल डिटॉक्स
  6. दिन की शुरुआत खास बनाएं
  7. इन गलतियों से बिल्कुल बचें (Mistakes to Avoid)
  8. 2026 स्पेशल: शनिवार का फायदा उठाएं
  9. एक छोटा सा संदेश आपके लिए:
  10. वेलेंटाइन डे- FAQs
 
इसे यादगार बनाने के लिए यहां कुछ खास टिप्स और सावधानियां दी गई हैं:
 

वेलेंटाइन डे पर क्या करें? (Things to Do)

क्वालिटी टाइम (Quality Time)

इस दिन का असली मकसद एक-दूसरे के साथ समय बिताना है। आप एक लंबी ड्राइव, कैंडललाइट डिनर या घर पर ही कोई पसंदीदा फिल्म देखकर इसे खास बना सकते हैं।

पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स

महंगे तोहफों से ज्यादा वो चीजें मायने रखती हैं जिनसे पुरानी यादें जुड़ी हों। एक फोटो फ्रेम, कस्टमाइज्ड मग या हाथ से लिखा एक 'लव लेटर' आपके प्यार को गहराई देगा।

पुरानी यादें ताजा करें

अगर संभव हो तो उस जगह जाएं जहाँ आप पहली बार मिले थे। वही खाना खाएं या वही बातें करें जो आपके रिश्ते की शुरुआत में थीं।

 

डिजिटल डिटॉक्स

आज के दिन अपना फोन साइड में रख दें। सोशल मीडिया पर फोटो डालने से ज्यादा जरूरी है उस व्यक्ति के साथ रहना जो आपके सामने बैठा है।

 

दिन की शुरुआत खास बनाएं

चूंकि शनिवार है, तो आप बेड पर 'ब्रेकफास्ट' के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं या सुबह-सुबह एक छोटा सा सरप्राइज नोट कहीं छिपा सकते हैं।

 

इन गलतियों से बिल्कुल बचें (Mistakes to Avoid)

प्लानिंग में देरी

वेलेंटाइन डे पर रेस्टोरेंट्स और वेन्यू पहले से बुक हो जाते हैं। ऐन वक्त पर बुकिंग की कोशिश न करें, वरना आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है और पार्टनर का मूड खराब हो सकता है।

 

दिखावे की होड़

दूसरों के महंगे गिफ्ट्स या वेकेशन देखकर अपने पार्टनर पर दबाव न डालें। अपनी क्षमता और अपनी पसंद के अनुसार ही सेलिब्रेट करें। सादगी में भी बहुत प्यार होता है।

 

पुराने झगड़ों का जिक्र

आज के दिन किसी भी पुरानी गलतफहमी या लड़ाई की बात न करें। नकारात्मक चर्चा पूरे दिन का मजा किरकिरा कर सकती है।

 

अवास्तविक उम्मीदें (Unrealistic Expectations)

यह उम्मीद न करें कि सब कुछ फिल्मी स्टाइल में होगा। अगर कुछ छोटा-मोटा गलत हो जाए (जैसे ऑर्डर आने में देरी), तो उसे हंसकर टाल दें।

 

सिर्फ 'एक दिन' का प्यार

सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि प्यार सिर्फ इसी दिन जताना है। वेलेंटाइन डे को एक नई शुरुआत की तरह देखें, जो साल के बाकी 364 दिन भी बनी रहे।

 

2026 स्पेशल: शनिवार का फायदा उठाएं

चूंकि 14 फरवरी को शनिवार है और अगले दिन रविवार की छुट्टी है, तो आप किसी पास के हिल स्टेशन या रिसॉर्ट पर 'वीकेंड गेटवे' प्लान कर सकते हैं। यह आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर सुकून के पल देगा।

 

एक छोटा सा संदेश आपके लिए:

'प्यार का मतलब सिर्फ 'आई लव यू' कहना नहीं है, बल्कि उस इंसान की हर हाल में कद्र करना है।'

 

वेलेंटाइन डे- FAQs

Q: Valentine’s Day कब आता है?
A: वेलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है।

Q: वेलेंटाइन डे का इतिहास क्या है?
A: वेलेंटाइन डे का इतिहास सेंट वैलेंटाइन से जुड़ा है, जिन्होंने रोम में प्रेमियों की रक्षा की।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: क्या आपका फर्स्ट वेलेंटाइन डे है, तो ऐसे करें Valentine Week को सेलिब्रेट


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Chocolate Day 2026: इस तरह दें चॉकलेट, वरना बिगड़ सकता है मूड

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels