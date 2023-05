Vastu Tips For Money: रंग बिरंगे क्रिस्टल क्यों रखते हैं घर में?

रंग बिरंगे क्रिस्टल क्यों रखते हैं घर में | Why do we keep colored crystals in the house?

इसे रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। इसे घर में रखने से भी धन-समृद्धि बनी रहती है। इस बाउल को होम डेकोरेट करने के लिए भी रखा जाता है। यह रत्नों से भरी बाउल दक्षिण-पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर निकल जाती है। नवरत्नों की क्रिस्टल रखने से नौ ग्रहों का दोष भी दूर होता है। क्रिस्टल बाउल को कार्यस्थल पर रखने से आय में वृद्धि होती है। क्रिस्टल-ट्री को रखने से सुख-शांति, धन-समृद्धि और मान-सम्मान बना रहता है। पति-पत्नी के रिश्ते को खुशनुमा बनाए रखने के लिए रंगीन क्रिस्टल का काफी महत्व है। सफेद क्रिस्टल घर, दुकान या फिर दफ्तर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का काम करती है। इसे लिविंग एरिया में ऐसी दिशा में लगाएं, जहां से सूर्य की रोशनी सीधे क्रिस्टल बॉल के ऊपर पड़ती हो तो इससे घर के सभी सदस्यों के बीच में आपसी संबंध मधुर होते हैं।