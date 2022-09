क्या घर में पीपल नहीं होना चाहिए, जानिए क्या है मान्यता?

Vastu Tips For Peepal: पीपल के वृक्ष को हिन्दू धर्म से सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। इस वृक्ष का साक्षात विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा ‍भी है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। लेकिन ऐसी प्रचलित मान्यता है कि घर के आंगन में या घर के पास पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। हालांकि यह मान्यता क्यों प्रचलित है?

पीपल का पेड़ घर में लगाने के नुकसान | Disadvantages of planting peepal tree in the house:

1. कहते हैं कि यह वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। शरीर को यदि जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो भी नुकसान दायक है। शायद इसलिए यह मान्यता प्रचलित हो गई होगी। अतिरिक्त ऑक्सीजन बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं मानी जाती है।