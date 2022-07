वास्तु टिप्स : सोते समय सिरहाने क्या रखें और क्या न रखें, जानिए

ये 5 चीजें सिरहाने रखकर सोना चाहिए- These 5 things should be kept by the head :

1. पानी का लोटा : आप अपने सिरहाने तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह उसे किसी पेड़-पौधे में डाल दें या बाहर उचित स्थान पर ढोल दें। ऐसा करने से सेहत में लाभ मिलता है।