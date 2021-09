Fact Check: क्या तालिबान ने अफगानिस्तान में बैन किया सैनिटरी नैपकिन? जानिए सच

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही देश की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति चिंतित हैं। तालिबान ने महिलाओं के पहनावे, शिक्षा और काम करने को लेकर सख्त नियम-कानून बनाए हैं। अब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में सैनिटरी नैपकिन पर भी बैन लगा दिया है।





क्या हो रहा वायरल?



कई सोशल मीडिया यूजर्स न्यूज वेबसाइट CNN के एक कथित खबर का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, जिसकी हेडलाइन है- ‘Taliban bans sanitory napkins in Afghanistan, says it's not a Sharia complaint practice।’





Real Women empowerment for feminazis #OlaHuUber pic.twitter.com/gJYOs2XOTz — Hindu Urjaa (@HinduUrjaa) September 14, 2021

क्या है सच?





जब हमने वायरल स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखा तो पाया कि इसमें CNN का जो लोगो इस्तेमाल किया गया है, वो सही नहीं है। साथ ही, कई शब्दों की स्पेलिंग भी गलत है। जैसे- ‘sanitary’ को ‘sanitory’ और ‘compliant’ को ‘complaint’ लिखा गया है।





इसके बाद हमने इंटरनेट पर इस खबर से संबंधित कीवर्ड्स की मदद से सर्च किया, लेकिन हमें CNN ही नहीं कोई अन्य मीडिया रिपोर्ट भी नहीं मिली।





वेबदुनिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा झूठा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में सैनिटरी नैपकिन पर बैन लगा दिया है। दरअसल, वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट एडिटेड है। CNN ने ऐसी कोई खबर पब्लिश नहीं की है।