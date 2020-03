Women's day : केतकी जानी, केश गवांकर बनीं मॉडलिंग की दुनिया में खूबसूरत प्रेरणा

कुछ ही सालों में केतकी के लहजे में 'why me' से 'why not me?' हो गया। 3 साल के डिप्रेशन और खुद को घर में बंद रखने से मिसेस इंडिया वर्ल्डवाइड तक की यात्रा में दुनिया का सामना करना यही केतकी की कहानी है। जिस पर उसे और उसके परिवार को गर्व है।