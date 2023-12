Year Ender 2023 : राजस्थान में सत्ता बदली, गहलोत-राजे युग का अवसान

Change of power in Rajasthan after BJP gets majority : राजस्थान के राजनीतिक पटल पर इस साल एक नई इबारत लिखी गई जब पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही बारी-बारी से राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे के युग का एक तरह से अवसान हो गया।