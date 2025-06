21 जून योग दिवस पर इस बार की क्या है थीम?

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम:

बता दें कि 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम, 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग' (Yoga for One Earth, One Health) तय की गई है।