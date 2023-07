Health Tips : रात में नहीं आती है नींद तो यह तरीका आजमाएं तुरंत आ जाएगी

नींद नहीं आने के 6 कारण- 6 reasons for not being able to sleep:-

अनावश्‍यक चिंता करना या तनाव पालना। लगातर कुछ न कुछ सोचते रहना। शरीर का नहीं थकना, आराम पसंद जीवन। अनियमित जीवन शैली, रात्र‍ि भोजन। शारीरिक दर्द, जैसे जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल आदि। घर का वास्तु दोष।