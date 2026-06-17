अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026: जानिए इस बार की थीम, उद्देश्य और खास कार्यक्रम

21 जून 2026 को भारत सहित पूरे विश्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY 2026) बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय द्वारा इस बार के योग दिवस को लेकर थीम और विशेष कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। चलिए जानते हैं इस बार के योगा डे की खास बातें।

1. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम इस वर्ष (2026) के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम है:

"स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग" (Yoga for Healthy Ageing)

थीम का महत्व: केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अनुसार, यह थीम आधुनिक युग की एक बड़ी चुनौती को संबोधित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती उम्र के साथ लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से जागरूक, आत्मनिर्भर और सक्रिय जीवन जीने के लिए योग को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अनुसार, यह थीम आधुनिक युग की एक बड़ी चुनौती को संबोधित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती उम्र के साथ लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से जागरूक, आत्मनिर्भर और सक्रिय जीवन जीने के लिए योग को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ALSO READ: Yoga and Stress: योग से तनाव और चिंता कैसे कम होती है?

2. मुख्य कार्यक्रम (Main Event) कोलकाता में मुख्य आयोजन: इस साल राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक 'रेड रोड' (Red Road) पर आयोजित किया जाएगा।

पीएम मोदी करेंगे नेतृत्व: इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और देश-विदेश के लाखों लोगों के साथ योग सत्र का नेतृत्व करेंगे।

3. इस बार के विशेष कार्यक्रम और आकर्षण 100 ऐतिहासिक धरोहरों पर योग: देश की सांस्कृतिक विरासत को योग से जोड़ने के लिए भारत के 100 प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्थलों (Iconic Heritage Sites) पर विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे।

गंगा तट योग यात्रा (Gangotri to Gangasagar): 13 जून से 20 जून तक 'गंगोत्री से गंगासागर' तक एक विशेष योग यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा गंगा नदी के किनारे प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए लोगों में पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है।



कोलकाता में विशेष प्रस्तुतियां: मुख्य आयोजन से पहले, 19 जून को शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए "दौड़ से ध्यान" (Daud se Dhyan) और 20 जून को देशभक्ति व योग के संगम को दर्शाने वाला "वंदे योगम" (Vande Yogam) कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।



वैश्विक स्तर पर आयोजन: इस बार विदेशों में भी योग दिवस को लेकर अभूतपूर्व उत्साह है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के समन्वय से दुनिया भर के 210 से अधिक देशों में, लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।



नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड: इस योग दिवस की तैयारियों (काउंटडाउन) के तहत 14 जून को आयोजित एक राष्ट्रव्यापी लाइव योग सत्र में 4 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ भाग लिया, जिसने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है।



डिजिटल पहल: आम जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने 'योग संगम पोर्टल' (Yoga Sangam Portal) को फिर से लॉन्च किया है, जहाँ लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही MyGov प्लेटफॉर्म पर फोटोग्राफी, क्विज़ और रील्स मेकिंग जैसी कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं।