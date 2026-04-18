Akshaya Tritiya Story: एक मामूली वैश्य कैसे बना चक्रवर्ती सम्राट? जानें अक्षय तृतीया की यह चमत्कारिक कथा!

Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (12:23 IST)
Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (12:36 IST)
Dharmadas story: अक्षय तृतीया, एक ऐसी तिथि जो न केवल पंचांग में शुभ है, बल्कि हमारे कर्मों के बैंक बैलेंस को 'अक्षय' (अनंत) बनाने वाली चाबी है। अक्षय तृतीया भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से व्यापारियों और वैश्य समुदाय के लिए धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है।
यहां पढ़ें अक्षय तृतीया कहानी...
कौन था धर्मदास?
प्राचीन काल में शाकल नगर में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। वह धन-दौलत से बहुत संपन्न तो नहीं था, लेकिन उसका मन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। वह हमेशा देवताओं और विद्वानों का सम्मान करता था।
एक सुनी हुई बात और गहरा विश्वास
एक बार धर्मदास ने किसी विद्वान के मुख से अक्षय तृतीया की महिमा सुनी। उसे पता चला कि:
बस, यह बात धर्मदास के मन में बैठ गई। जैसे ही अक्षय तृतीया आई, उसने पूरी श्रद्धा के साथ गंगा स्नान किया और अपने पितरों का तर्पण किया। घर आकर उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को सत्तू, दही, गेहूं, गुड़, और गन्ने (ईख) जैसी शीतल वस्तुओं का दान किया।
विरोध के बावजूद अडिग श्रद्धा
कहते हैं कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तो बाधाएं भी आती हैं। धर्मदास की पत्नी उसे अत्यधिक दान करने से रोकती थी। उसे डर था कि कहीं दान के चक्कर में वे कंगाल न हो जाएं। लेकिन धर्मदास का विश्वास अटल था। वह हर साल अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अक्षय तृतीया पर दान करता रहा।
दान का फल: वैश्य से राजा तक का सफर
समय का चक्र घूमा और धर्मदास की मृत्यु हो गई। लेकिन अक्षय तृतीया पर किए गए उस 'अक्षय दान' ने अपना असर दिखाना शुरू किया। धर्मदास का अगला जन्म द्वारका के पास कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ।
वह इतना वैभवशाली और प्रतापी राजा बना कि उसके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। पुराणों के अनुसार, यह सब उसके पूर्व जन्म में किए गए उसी छोटे से दान का प्रतिफल था।
सीख: जो आप देते हैं, वही 'अक्षय' होकर लौटता है।
धर्मदास की यह कथा हमें सिखाती है कि अक्षय तृतीया पर दान केवल पैसों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी 'श्रद्धा और नीयत' का उत्सव है। इस दिन आप जो भी समाज को देते हैं, कुदरत उसे कई गुना बढ़ाकर आपके भविष्य की तिजोरी में सुरक्षित कर देती है।
टिप: इस अक्षय तृतीया (20 अप्रैल 2026), को आप भी अपनी क्षमतानुसार शीतल जल, अन्न या सत्तू का दान करें। क्या पता, आपकी एक छोटी सी मदद आपके लिए भी किसी बड़े 'राजयोग' की नींव रख दे!
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