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Akshaya Tritiya Story: एक मामूली वैश्य कैसे बना चक्रवर्ती सम्राट? जानें अक्षय तृतीया की यह चमत्कारिक कथा!

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अक्षय तृतीया की कहानी
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (12:23 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (12:36 IST)
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Dharmadas story: अक्षय तृतीया, एक ऐसी तिथि जो न केवल पंचांग में शुभ है, बल्कि हमारे कर्मों के बैंक बैलेंस को 'अक्षय' (अनंत) बनाने वाली चाबी है। अक्षय तृतीया भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से व्यापारियों और वैश्य समुदाय के लिए धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। 
 
पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। भविष्य पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है, जो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान भी व्यक्ति के अगले जन्म का 'राजयोग' लिख सकता है।ALSO READ: Akshay Tritiya 2026: अक्षय तृतीया के लिए शुभ मुहूर्त और सरल पूजा विधि
 

यहां पढ़ें अक्षय तृतीया कहानी...

 

कौन था धर्मदास?

प्राचीन काल में शाकल नगर में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। वह धन-दौलत से बहुत संपन्न तो नहीं था, लेकिन उसका मन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। वह हमेशा देवताओं और विद्वानों का सम्मान करता था।
 

एक सुनी हुई बात और गहरा विश्वास

एक बार धर्मदास ने किसी विद्वान के मुख से अक्षय तृतीया की महिमा सुनी। उसे पता चला कि:
 
'वैशाख शुक्ल की तृतीया को जो भी दान किया जाता है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता और वह व्यक्ति के साथ जन्म-जन्मांतर तक चलता है।'ALSO READ: अक्षय तृतीया के 6 अनसुने फैक्ट्स: क्यों इस दिन किया हर काम होता है सफल
 
बस, यह बात धर्मदास के मन में बैठ गई। जैसे ही अक्षय तृतीया आई, उसने पूरी श्रद्धा के साथ गंगा स्नान किया और अपने पितरों का तर्पण किया। घर आकर उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को सत्तू, दही, गेहूं, गुड़, और गन्ने (ईख) जैसी शीतल वस्तुओं का दान किया।
 

विरोध के बावजूद अडिग श्रद्धा

कहते हैं कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तो बाधाएं भी आती हैं। धर्मदास की पत्नी उसे अत्यधिक दान करने से रोकती थी। उसे डर था कि कहीं दान के चक्कर में वे कंगाल न हो जाएं। लेकिन धर्मदास का विश्वास अटल था। वह हर साल अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अक्षय तृतीया पर दान करता रहा।
 

दान का फल: वैश्य से राजा तक का सफर

समय का चक्र घूमा और धर्मदास की मृत्यु हो गई। लेकिन अक्षय तृतीया पर किए गए उस 'अक्षय दान' ने अपना असर दिखाना शुरू किया। धर्मदास का अगला जन्म द्वारका के पास कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ।
 
वह इतना वैभवशाली और प्रतापी राजा बना कि उसके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। पुराणों के अनुसार, यह सब उसके पूर्व जन्म में किए गए उसी छोटे से दान का प्रतिफल था।
 

सीख: जो आप देते हैं, वही 'अक्षय' होकर लौटता है।

 
धर्मदास की यह कथा हमें सिखाती है कि अक्षय तृतीया पर दान केवल पैसों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी 'श्रद्धा और नीयत' का उत्सव है। इस दिन आप जो भी समाज को देते हैं, कुदरत उसे कई गुना बढ़ाकर आपके भविष्य की तिजोरी में सुरक्षित कर देती है।
 
टिप: इस अक्षय तृतीया (20 अप्रैल 2026), को आप भी अपनी क्षमतानुसार शीतल जल, अन्न या सत्तू का दान करें। क्या पता, आपकी एक छोटी सी मदद आपके लिए भी किसी बड़े 'राजयोग' की नींव रख दे!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: अक्षय तृतीया 2026: व्रत, पूजा मुहूर्त, पूजन विधि, कथा, आरती और इस दिन का खास महत्व जानें

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