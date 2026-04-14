भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

Ambedkar Jayanti Quotes: भारतीय संविधान के शिल्पकार, समाज सुधारक और महान अर्थशास्त्री डॉ. भीमराव अंबेडकर (बाबा साहेब) की जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में 'समानता दिवस' और 'ज्ञान दिवस' के रूप में मनाई जाती है। बाबा साहेब ने न केवल भारत को उसका संविधान दिया, बल्कि जातिवाद और असमानता के खिलाफ एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत की। उनके कार्यों ने न केवल भारत में सामाजिक न्याय की दिशा बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों और समानता के लिए प्रेरणा दी।ALSO READ: Ambedkar quotes: बाबासाहेब अंबेडकर के 10 अमूल्य विचार, जो आज भी दुनिया बदल सकते हैं भारतीय संविधान के शिल्पकार, समाज सुधारक और महान अर्थशास्त्री डॉ. भीमराव अंबेडकर (बाबा साहेब) की जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में 'समानता दिवस' और 'ज्ञान दिवस' के रूप में मनाई जाती है। बाबा साहेब ने न केवल भारत को उसका संविधान दिया, बल्कि जातिवाद और असमानता के खिलाफ एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत की। उनके कार्यों ने न केवल भारत में सामाजिक न्याय की दिशा बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों और समानता के लिए प्रेरणा दी।

अंबेडकर जयंती 2026 के अवसर पर अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करने के लिए यहां 10 चुनिंदा शुभकामना संदेश प्रस्तुत हैं:

अंबेडकर जयंती: 10 विशेष शुभकामना संदेश 1. प्रेरणादायक संदेश: "शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।"

बाबा साहेब के इन महान विचारों को अपने जीवन में उतारें। अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!

2. संविधान निर्माता के प्रति सम्मान: "नींद अपनी खोकर जगाया हम सबको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हम सबको।

कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है 'बाबा साहेब' जिनको।" शुभ अंबेडकर जयंती!

3. समानता का संदेश: "सिर ऊंचा उठाकर जीना सिखाया जिन्होंने, मानवता का सही अर्थ समझाया जिन्होंने।

संविधान की शक्ति से सबको एक बनाया जिन्होंने।" जय भीम! अंबेडकर जयंती की मंगलकामनाएं।

4. ज्ञान और शक्ति: "ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है।" आइए, बाबा साहेब की जयंती पर

शिक्षा और समानता के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। Happy Ambedkar Jayanti 2026!

5. भक्ति और श्रद्धा: "कर गुजर गए वो जो काम था, इंसानियत के लिए वो एक पैगाम था।

दुनिया तो करती है आज भी उन्हें सजदा, क्योंकि उनका नाम 'भीमराव अंबेडकर' महान था।"

6. शॉर्ट और पावरफुल: "लोकतंत्र और समानता के प्रतीक, भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी की जयंती

पर कोटि-कोटि नमन।" जय भीम, जय भारत! 7. बदलाव का संदेश:

"संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है।" बाबा साहेब की जयंती पर आप सभी को बधाई!

8. महिलाओं और वंचितों के लिए: जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए और समाज के हर वर्ग को सम्मान दिलाया,

उस महापुरुष को शत-शत नमन। अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई! 9. एकजुटता के लिए:

"छोड़ो आपसी भेदभाव, चलो संविधान की राह पर, बाबा साहेब का सपना था मिले सम्मान हर एक को यहां बराबर।"

10. सत्य और न्याय: "प्रभु के सामने झुकने से पहले, अपने हक और न्याय के लिए लड़ना सीखो।"