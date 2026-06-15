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Bada Mangal 2026: सातवें बड़े मंगल पर अवश्य करें ये 10 कार्य, हनुमान जी देंगे वरदान

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Bajrangbali on the occasion of Bada Mangal, along with the organization of a Bhandara and temple decorations
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (16:40 IST) Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (16:16 IST)
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Hanuman Ji Blessings Remedies: ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन संकटमोचन भगवान हनुमान की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सातवां बड़ा मंगल भक्तों के लिए विशेष अवसर होता है, जब वे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न धार्मिक कार्य करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का कई गुना फल मिलता है। इस बार 7वां बड़ा मंगल 16 जून 2026, दिन मंगलवार को पड़ रहा है।ALSO READ: Bada Mangal Dates: ज्येष्ठ माह में कब-कब रहेगा बड़ा मंगल, जानें संपूर्ण तिथियां
 

यदि आप जीवन में संकटों से मुक्ति, सुख-समृद्धि और बजरंगबली की विशेष कृपा चाहते हैं, तो सातवें बड़े मंगल पर ये 10 कार्य अवश्य करें:

 

1. हनुमान जी को चोला चढ़ाएं

सातवें बड़े मंगल के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल (चोला) अर्पित करें। चोला चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मन में दोहराएं। ऐसा करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है।
 

2. सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ

इस विशेष दिन पर घर में या मंदिर जाकर सुंदरकांड का पाठ करें। यदि समय की कमी हो, तो कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
 

3. बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग

बजरंगबली को बूंदी, बेसन के लड्डू या मलाईदार पेड़े अत्यंत प्रिय हैं। सातवें बड़े मंगल पर हनुमान जी को इनका भोग लगाएं और फिर इस प्रसाद को अधिक से अधिक लोगों और बच्चों में बांटें।
 

4. राम नाम का कीर्तन या जप

हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है भगवान श्री राम की आराधना। इस दिन तुलसी की माला से ॐ राम रामाय नमः या श्री राम जय राम जय जय राम मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें।ALSO READ: Jyeshtha Month Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ में 8 बड़े मंगल: क्यों बन रहा है यह महीना खास
 

5. 'ऋणमोचक मंगल स्तोत्र' का पाठ

यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से दबे हैं, तो सातवें बड़े मंगल के दिन ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इससे कर्ज से मुक्ति के मार्ग खुलते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
 

6. पीपल के पत्तों की माला

पीपल के 11 साबुत यानी बिना फटे पत्ते लें। उन्हें साफ पानी से धोकर उन पर लाल चंदन या कुमकुम से 'श्री राम' लिखें। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।
 
7. चमेली के तेल का दीपक
शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाएं और उनके सामने मिट्टी का एक बड़ा दीपक चमेली के तेल का जलाएं। उसमें दो लौंग भी डाल दें। यह उपाय नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करता है।
 

8. बंदरों और गायों को भोजन

हनुमान जी के प्रतीक स्वरूप इस दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। इसके अलावा, काली गाय को भी भीगे हुए चने या मीठी रोटी खिलाने से शनि देव और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है।
 

9. जरूरतमंदों को दान

इस दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करें, जैसे- मिट्टी का घड़ा/ मटका, छाता, सूती वस्त्र, या जूते-चप्पल। नि:स्वार्थ भाव से किया गया दान हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न करता है।
 

10. भंडारा और ठंडे पानी का वितरण

जेठ के महीने में भीषण गर्मी होती है। बड़े मंगल पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी, शरबत या शिकंजी की व्यवस्था करना और आम जनता के लिए भंडारे (पूड़ी-सब्जी या हलवा) का आयोजन करना महापुण्य का काम माना जाता है।
 

बजरंगबली का महामंत्र:

इस दिन पूजा के दौरान ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकायं हुं फट्।' मंत्र का जप करने से सभी नकारात्मक शक्तियां और शत्रु बाधा दूर हो जाती है। ध्यान रहे कि इस दिन पूरी तरह से सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी का भी अनादर न करें।
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सातवें बड़े मंगल पर श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने पर भय, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं। साथ ही साहस, आत्मविश्वास, सफलता और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकट हरकर उन्हें सुखमय जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगल का अद्भुत संयोग: इस तरह करेंगे हनुमानजी की उपासना तो मिलेंगे अनेक शुभ फल

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