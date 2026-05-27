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संभलकर! 7 जून से लगने जा रहा है विष्कुंभ योग, इन 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन

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The image features the Zodiac, and the caption reads: 'Vishkumbha Yoga'.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (16:58 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (17:18 IST)
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पंचांग की मानें तो यह अशुभ योग 7 जून की सुबह 10:02 बजे से शुरू होगा और अगले दिन 8 जून की सुबह 09:28 बजे तक अपनी कड़क चाल से सबको प्रभावित करेगा। वैसे तो इसका असर हर किसी पर थोड़ा-बहुत पड़ेगा, लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस दौरान फूंक-फूंककर कदम रखना होगा। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां और उन्हें कहाँ संभलना है।
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1. वृषभ राशि: बिजनेस और ऑफिस में बरतें एहतियात

वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह समय आपके लिए 'धीमे चलो' का बोर्ड लेकर आया है। अगर आप इन दो दिनों में पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए; आर्थिक नुकसान के योग बन रहे हैं।
करियर का हाल: ऑफिस में बॉस या सीनियर सहकर्मियों के साथ बहसबाजी से बचें, वरना माहौल आपके खिलाफ हो सकता है। किसी भी नए प्रोजेक्ट पर साइन करने से पहले कागजात ठीक से पढ़ लें।
परिवार: घर के बुजुर्गों की सेहत अचानक नासाज हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कोताही न बरतें।
 

2. कन्या राशि: सेहत और सफर दोनों में कशमकश

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आपकी परीक्षा थोड़ी कठिन रहने वाली है।
कामकाज और रिश्ते: ऑफिस में एक छोटी सी लापरवाही आपकी साख पर भारी पड़ सकती है, इसलिए अपने काम को री-चेक जरूर करें। दोस्तों या कलीग्स के साथ बातचीत करते समय लहजा नरम रखें, मनमुटाव की आशंका है।
सेहत और यात्रा: जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें राहत मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस दौरान अगर बहुत जरूरी न हो, तो लंबी दूरी की यात्राएं टाल दें, क्योंकि इससे सिर्फ थकान और असुविधा ही हाथ लगेगी।
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3. मकर राशि: जेब और जज्बात पर रखें काबू

मकर राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मोर्चे पर थोड़ा हाथ तंग करने वाला हो सकता है। उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलने से मन में थोड़ी निराशा घर कर सकती है।
पैसों का मामला: खर्चों की लिस्ट अचानक लंबी हो सकती है। सबसे जरूरी बात—इस दौरान किसी से भी कर्ज या लोन लेने की गलती न करें, वरना उसे चुकाने में पसीने छूट जाएंगे।
पारिवारिक माहौल: पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ किसी छोटी सी बात पर राई का पहाड़ बन सकता है। घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होगा। सेहत के मामले में भी रिकवरी थोड़ी धीमी रहेगी।
 
एक सलाह: ज्योतिष में योग बदलते रहते हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय को पार करने के लिए धैर्य रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और भगवान शिव की आराधना करें। समय की यह धुंध भी जल्द छंट जाएगी!
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