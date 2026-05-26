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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 मई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

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Picture depicting auspicious events with a coconut-decorated Kalash, flower garlands, a puja thali, and a yajna. Image caption shows the auspicious time
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 26 May 2026 (18:01 IST) Updated Date: Tue, 26 May 2026 (14:12 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 27 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी, जानें महत्व, कथा और संक्षिप्त पूजा विधि
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 27 मई 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश और बुध देव की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। आज पुरुषोत्तमी एकादशी/पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी मनाई जा रही है। 
 

आज का पंचांग: 27 मई 2026

वार: बुधवार
 
तिथि: एकादशी
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
नक्षत्र: हस्त (शाम 05:22 पीएम तक), उसके बाद चित्रा
 
योग: सिद्धि (शाम 04:52 पीएम तक), उसके बाद व्यतीपात
 
करण: कौलव (दोपहर 04:12 पीएम तक), उसके बाद तैतिल
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: कन्या (अगले दिन सुबह 05:43 एएम तक), उसके बाद तुला

 

शुभ और अशुभ समय

समय का प्रकार- समय अवधि
सूर्योदय- सुबह 05:25 एएम
सूर्यास्त- शाम 07:13 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:57 एएम से 04:41 एएम
अभिजीत मुहूर्त- आज कोई नहीं (बुधवार को यह मुहूर्त वर्जित माना जाता है)
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 12:20 पीएम से 02:02 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 07:10 एएम से 08:53 एएम
गुलिक काल- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:20 पीएम
 

आज का विशेष और पुरुषोत्तमी एकादशी

पुरुषोत्तमी एकादशी: आज श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का अद्भुत संयोग है। आज "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप लाभकारी रहेगा। 
 
सिद्ध योग: आज शाम तक 'सिद्धि' योग रहेगा, जो किसी भी कार्य में सफलता और कुशलता प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक लाभ देते हैं।
 
हस्त नक्षत्र: हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। आज मानसिक एकाग्रता और कलात्मक कार्यों (जैसे पेंटिंग, लेखन या शिल्प) के लिए दिन बहुत अनुकूल है।
 
बुधवार का उपाय: आज गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठे चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें। यह व्यापार में वृद्धि और शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए रामबाण उपाय है।
 
शुभ चौघड़िया: यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो सुबह 07:10 से 08:53 (लाभ) या सुबह 10:37 से 12:20 (अमृत) के समय का उपयोग कर सकते हैं।
 
सावधानी: दोपहर 12:20 से 02:02 के बीच राहुकाल रहेगा। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या दस्तावेजी काम से बचें। साथ ही शाम के बाद व्यतीपात योग शुरू होगा, जिसमें मांगलिक कार्य करना ठीक नहीं माना जाता।ALSO READ: पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 को है या कि 27 मई 2026 को, जानिए सही तिथि

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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