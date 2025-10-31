Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Dev Uthani Ekadashi Wedding Muhurat: देव उठनी एकादशी 2025 विवाह मुहूर्त है या नहीं?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Wedding Date November 2025

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (11:51 IST)
Marriage Muhurat on 01 November 2025: देव उठनी एकादशी मांगलिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक होती है, लेकिन साल 2025 में इस दिन यानी खासकर देवप्रबोधिनी एकादशी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। चातुर्मास के दौरान विवाह और अन्य शुभ कार्यों को नहीं किया जाता था, लेकिन देवउठनी एकादशी से सभी शुभ कार्यों की अनुमति मिल जाती है। यहां 2025 में देव उठनी एकादशी और विवाह मुहूर्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है... ALSO READ: Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?
 
देव उठनी एकादशी 2025 की तिथि
तिथि: 1 नवंबर 2025, शनिवार।
 
वैसे तो देवउठनी एकादशी को विवाह मुहूर्त शुरू होता है, क्योंकि इस दिन से मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा (चातुर्मास) से जागते हैं, जिसके बाद विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार देव उठनी एकादशी पर विवाह बंधन में बंधने हेतु कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। 
 
विवाह मुहूर्त की स्थिति (1 नवंबर 2025)
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, देवउठनी एकादशी (1 नवंबर 2025) पर विवाह का मुहूर्त नहीं है...
 
अबूझ मुहूर्त: देव उठनी एकादशी को अबूझ मुहूर्त यानी बिना पंचांग देखे किया जाने वाला शुभ मुहूर्त माना जाता है, और इस दिन सामान्यतः विवाह संपन्न होते हैं। इस दिन विवाह करते समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है।
 
ग्रहों की चाल: इस वर्ष 2025 में, कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सूर्य की चाल के कारण देवउठनी एकादशी पर विवाह के लिए शुभ योग नहीं बन रहा है।
 
शुभ विवाह की शुरुआत: देव उठनी एकादशी के अगले दिन, यानी 2 नवंबर 2025 से ही विवाह के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं।
 
संक्षेप में कहा जाए तो, इस बार 1 नवंबर 2025 देव उठनी एकादशी को विवाह का मुहूर्त नहीं है, लेकिन 2 नवंबर 2025 से शादियों का सीजन आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। देव उठनी एकादशी के अलावा नवंबर में विवाह के लिए 14 शुभ दिन उपलब्ध हैं।
 
नवंबर 2025 के कुछ प्रमुख विवाह मुहूर्त: देवउठनी एकादशीके बाद का समय शुभ कार्यों और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन, शुभ कार्यों और विवाहों के लिए मुहूर्त निम्नलिखित हैं: ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025
 
2 नवंबर 2025 से नवंबर महीने में विवाह के लिए कई शुभ तिथियां निम्नानुसार हैं:
 
1. नवंबर 2, 2025, रविवार।
 
2. नवंबर 3, 2025, सोमवार।
 
3. नवंबर 6, 2025, बृहस्पतिवार।
 
4. नवंबर 8, 2025, शनिवार।
 
5. नवंबर 12, 2025, बुधवार।
 
6. नवंबर 13, 2025, बृहस्पतिवार।
 
7. नवंबर 16, 2025, रविवार।
 
8. नवंबर 17, 2025, सोमवार।
 
9. नवंबर 18, 2025, मंगलवार।
 
10. नवंबर 21, 2025, शुक्रवार।
 
11. नवंबर 22, 2025, शनिवार।
 
12. नवंबर 23, 2025, रविवार।
 
13. नवंबर 25, 2025, मंगलवार।
 
14. नवंबर 30, 2025, रविवार।
 
नोट: ध्यान दें ये सामान्य मुहूर्त हैं। विवाह से पहले किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से अपनी कुंडली के अनुसार तिथि की पुष्टि करवाना उचित रहता है। 

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: भविष्यवाणी: 7 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच बचकर रहें, विमान से संबंधित घटना के बन रहे हैं योग

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है या कि 2 नवंबर 2025 को है? सही डेट क्या है?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels