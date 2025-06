7 अक्टूबर के पहले भारत को करना होंगे ये 7 कार्य वर्ना मुश्किल में होगा भविष्य

2. परमाणु नीति: भारत को अपने परमाणु हथियारों को गुप्त और सुरक्षित ठिकानों पर रखना होगा। इसी के साथ ही भारत की "No First Use" नीति को बनाए रखते हुए परमाणु शक्ति का संतुलित और विश्वसनीय प्रतिरोधक के रूप में इस्तेमाल करना होगा। भारत को अपने सभी परमाणु ठिकानों की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करना होगा।