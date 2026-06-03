कुंभ राशि पर चल रहा है शनि की उतरती हुई साढ़ेसाती, पढ़ें क्या होगा इसका प्रभाव

वर्तमान में मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। शनि की साढ़ेसाती के 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण ढाई वर्ष का होता है। मेष पर पहला चरण, मीन पर दूसरा चरण और कुंभ पर तीसरे चरण का प्रभाव है। तीसरा चरण अर्थात शनि की साढे साती अब उतार पर है। चलिए जानते हैं कि उतरती हुई साढ़ेसाती का क्या रहता है प्रभाव या असर और किन उपायों से बचा जा सकता है।

कुंभ पर उतरती हुई साढ़ेसाती का कैसा रहेगा प्रभाव? मुख्य समयावधि और तिथियां (Crucial Dates) अंतिम चरण की शुरुआत: 29 मार्च 2025 (जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया)।

साढ़ेसाती का प्रभाव कब तक: 3 जून 2027 तक मुख्य प्रभाव रहेगा। पूर्ण मुक्ति (निजात): 23 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी और यह 23 फरवरी 2028 को पूरी तरह समाप्त होगी।

साढ़ेसाती का प्रभाव और प्रकृति (Impact & Nature) वर्तमान स्थिति: कुंभ राशि पर वर्तमान में साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है।

राहत और स्थिरता: पिछले उतार-चढ़ावों के बाद अब जीवन में स्थिरता आने का समय है। यह जातकों के लिए एक राहत भरा दौर होगा।

शनि की स्वराशि का लाभ: चूंकि कुंभ शनि की स्वयं की राशि है, इसलिए शनि देव की विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है। यही कारण है कि कुंभ राशि में शनि के रहने के दौरान जातकों को अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा होगा।

संभावित चुनौतियां और कर्मफल (Challenges & Karma) कर्म प्रधान समय: इस अंतिम चरण में मिलने वाले लाभ या हानि पूरी तरह से जातक के कर्मफल पर निर्भर करते हैं।

नकारात्मक प्रभाव: यदि अतीत में अच्छे कर्म नहीं किए गए होंगे, तो इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

सकारात्मक पहलू: यदि परेशानियां आती भी हैं, तो बीच-बीच में शनि देव की कृपा से स्थितियों में सुधार (रिकवरी) भी होता रहेगा।

मुख्य प्रभावित क्षेत्र (Key Areas of Focus) स्वास्थ्य (Health): साढ़ेसाती के इस अंतिम चरण का मुख्य और सीधा असर जातक की सेहत पर पड़ता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना जरूरी है।

जाते-जाते मीठा फल: शनि देव न्याय के देवता हैं; अतः जाते-जाते वे जातक को उनके अच्छे कर्मों का मीठा और शुभ फल देकर ही विदा होते हैं। यह समय कुंभ राशि वालों के लिए धैर्य रखने और अपने कर्मों को शुद्ध रखने का है। उतार-चढ़ाव का दौर अब समाप्त होने की ओर है और स्थिरता व पुरस्कार मिलने का समय आ गया है।

शनि की साढ़ेसाती और ढैया का अचूक उपाय (shani ke sade sati achuk upay) छाया दान: एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरें। शनिवार की सुबह उसमें अपना चेहरा देखें और फिर तेल सहित उस कटोरी को शनि मंदिर में रख दें। यह आपके कष्टों को सोख लेता है।

हनुमान जी की शरण: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमाजी को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सिंदूर अर्पित करें।

मानवता की सेवा: कम से कम 10 दृष्टिबाधित (अंधे) लोगों को भोजन या नाश्ता कराएं। आपके घर या ऑफिस में काम करने वाले सफाईकर्मी, मजदूर या ऑफिस कार्य कर्मचारी से मधुर व्यवहार रखें और समय-समय पर उन्हें धन या अन्य प्रकार का कोई दान करते रहें।