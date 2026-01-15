शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्ति

गुरुवार, 15 जनवरी 2026

आज यानी 15 जनवरी 2026 को लाभ दृष्टि राजयोग के प्रभाव से चार विशेष राशियों के लिए धन और सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं। शुक्र और शनि की विशेष स्थिति आपके लिए संचित धन और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। लाभ दृष्टि राजयोग विशेष रूप से शनि और शुक्र ग्रहों की युति या अनुकूल दृष्टि से बनता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। 4 राशियों को मिलेगा इसे अचानक से लाभ।

कैसे बनता है लाभ दृष्‍टि योग: यह योग शुक्र और शनि के एक विशेष कोण (90 डिग्री) पर आने से बन रहा है। यह तब बनता है जब शनि और शुक्र ग्रह कुंडली में एक-दूसरे के अनुकूल, अक्सर 90 या 60 डिग्री के कोण पर, शुभ दृष्टि डालते हैं, खासकर लाभ स्थान (11वां भाव) को मजबूत करते हैं। वर्तमान में शनि की राशि में शुक्र का गोचर होने वाला है इसलिए यह माना जा रहा है कि लाभ दृष्‍टि योग बना है।

ये हैं 4 राशियां: ज्योतिषियों के अनुसार, यह योग आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), तुला (Libra) और मकर (Capricorn) राशियों के लिए आज का दिन निवेश और नए काम की शुरुआत के लिए बहुत शुभ बताया जा रहा है।

1. वृषभ राशि (Taurus) शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए इस राजयोग का सबसे सकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा।

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपने कहीं निवेश किया था, तो आज उसके बढ़ने के संकेत हैं।

करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। बॉस आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। उपाय: आज सफेद वस्तु (चावल या चीनी) का दान करें।

2. मिथुन राशि (Gemini) यह राजयोग आपके 'भाग्य स्थान' को सक्रिय कर रहा है। आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। अचानक धन प्राप्ति (Sudden Gain) हो सकती है।

करियर: जो लोग मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। विदेश से जुड़े काम में गति आएगी।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। 3. तुला राशि (Libra) तुला राशि वालों के लिए शुक्र का प्रभाव सुख-सुविधाओं में वृद्धि लाएगा।

आर्थिक स्थिति: नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। विलासिता (Luxury) की वस्तुओं पर खर्च होगा, लेकिन यह निवेश की तरह काम करेगा।

करियर: साझेदारी (Partnership) में किए गए काम आज बहुत सफल रहेंगे। नए बिजनेस आइडियाज पर काम शुरू करने का सही समय है।

उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं। 4. मकर राशि (Capricorn) शनि आपकी राशि में ही है और शुक्र के साथ संबंध बना रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा।

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान थे, तो आज उससे राहत मिलने की शुरुआत हो सकती है।

करियर: लोहे, तेल, या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी मुनाफा होने की संभावना है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।

उपाय: मकर संक्रांति का पुण्य काल है, इसलिए काले तिल का दान जरूर करें।