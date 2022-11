मालव्य राजयोग क्या होता है? कब बन रहा है, 3 राशियों के चमक जाएंगे नसीब

मालव्य योग से 3 राशियों के जातकों मिलेगा लाभ | People of 3 zodiac signs will get benefit from Malavya Yoga:

1. कर्क राशि: आपकी राशि के चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर भौतिक सुख सुविधाओं में विस्तार कर रहा है। आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आप भूमि, भवन और वाहन खरीदेंगे। आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ चल रहा है।