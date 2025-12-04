Biodata Maker

Malmas 2025: 15 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगा 'मलमास', एक महीने तक नहीं होंगे शुभ कार्य

पं. हेमन्त रिछारिया
, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (16:15 IST)
what is Malmas: हिन्दू परंपरा में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य के लिए एक अभीष्ट मुहूर्त निर्धारित है। वहीं कुछ अवधि ऐसी भी होती है जब शुभकार्य के मुहूर्त का निषेध होता है। इस अवधि में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ऐसी ही एक अवधि है-'मलमास' जिसे 'खरमास' भी कहा जाता है।ALSO READ: Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)
 
क्या होता है 'मलमास'-
 
जब सूर्य गोचरवश धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो इसे क्रमश: धनु संक्रांति व मीन संक्रांति कहा जाता है। सूर्य किसी भी राशि में लगभग 1 माह तक रहते हैं। सूर्य के धनु राशि व मीन राशि में स्थित होने की अवधि को ही 'मलमास' या 'खरमास' कहा जाता है। 
 
'मलमास' में सभी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुण्डन, सगाई, गृहारंभ व गृहप्रवेश के साथ व्रतारंभ एवं व्रतउद्यापन आदि वर्जित रहते हैं।
 
कब तक रहेगा 'मलमास'-
 
इस माह दिनांक 15 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, पौष कृष्ण एकादशी (सफला एकादशी) तिथि से सूर्य के गोचरवश धनु राशि में प्रवेश करने के कारण 'मलमास' प्रारंभ होगा जो दिनांक 14 जनवरी 2026 माघ कृष्ण एकादशी तिथि (षटतिला एकादशी/मकर संक्रांति) तक मान्य रहेगा।

इस अवधि में 'मलमास' (खरमास) प्रभावी होने के कारण विवाह आदि समस्त शुभकार्यों का निषेध रहेगा।
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected] 
 
