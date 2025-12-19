नई शुरुआत और अनंत संभावनाएं लेकर आएगा नववर्ष 2026, स्वयं करें विश्लेषण साल 2025 में आपने क्या हासिल किया और क्या सीखा?

जैसे-जैसे हम वर्ष 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, यह न केवल कैलेंडर में बदलाव के गवाह बनने का समय है, बल्कि अंक ज्योतिष में भी एक बड़ा बदलाव देखने का है। अंक ज्योतिष के अनुसार, वर्ष 2025 का वर्षांक 9 है और इसका प्रतिनिधित्व ग्रह स्वामी मंगल करता है। मंगल ग्रह की ऊर्जा तीव्रता, साहस और कई उतार-चढ़ाव लेकर आई। अंक ज्योतिष में 9 को 'पूर्णता' का अंक भी माना जाता है। इसका अर्थ है चक्र का अंत।

इस साल ने हमें निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया है। यह वर्ष हमें यह प्रतिबिंबित करने का अवसर देता है कि हमने क्या हासिल किया है, हमने किन बाधाओं को दूर किया है और उन अनुभवों ने हमें इस नौ साल के चक्र में आकार दिया है। नौवां वर्ष सिखाता है कि नई फसल बोने से पहले पुरानी भूमि को साफ कर देना चाहिए।

आप स्वयं से यह प्रश्न पूछें की वर्ष 2025 में आपने क्या हासिल किया और इस वर्ष आपने क्या सीखा?

• इस वर्ष आपको किन उपलब्धियों पर गर्व है? • किन अनुभवों ने आपके धैर्य की परीक्षा ली है?

• अब मुझे क्या छोड़ना है? वर्ष 2025 के जाते-जाते, मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि इस वर्ष के दौरान आपके जीवन में आई हुई सभी कड़वाहट, विफलता के डर और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने हृदय और मस्तिष्क में नए संकल्पों के लिए स्थान बनाएं।

'अतीत के बोझ को उतार कर ही आप भविष्य की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।'

वर्ष 2026 नई शुरुआत और अनंत संभावनाओं वाला वर्ष होगा, अंक ज्योतिष के अनुसार आने वाला साल 2026 नए युग और नई शुरुआत का साल है। जबकि 2025 'छोड़ने' और 'सीखने' का वर्ष था, 2026 'निर्माण' और 'प्रगति' का वर्ष होगा। यह वर्ष संभवतः पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संतुलित, सकारात्मक और नई आशा से भरा होगा।

डेस्टिनी डिजिट्स परिवार की ओर से आप सभी को नए वर्ष 2026 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं!

यह नया वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संख्याओं का पूर्ण सामंजस्य लाए। मैं आपके सर्वोत्तम की कामना करता हूं।