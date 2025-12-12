Paush Month Festivals: पौष महीना 2025-2026: प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (17:03 IST)

Paush Month 2025 : पौष महीना हिंदू पंचांग के अनुसार आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के बीच आता है। यह महीना खासतौर पर सर्दियों का होता है, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर का दसवां महीना पौष मास, भगवान सूर्य और श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। अत: इस माह में विशेष रूप से व्रत-उपवास रखकर भगवान विष्णु और सूर्य नारायण देव की उपासना करते हैं। साल 2025 में पौष मास का प्रारंभ शुक्रवार, 5 दिसंबर से शुरू हो गया है और इसका समापन शनिवार, 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के साथ होगा।

पौष माह 2025-2026 के दौरान पड़ने वाले मुख्य त्योहारों और व्रतों की संपूर्ण सूची निम्नलिखित है:

पौष मास 2025-2026: व्रत और त्योहार 5 दिसंबर 2025, शुक्रवार: पौष माह आरंभ / रोहिणी व्रत- इस दिन से सूर्य उपासना का विशेष महत्व शुरू होता है।

7 दिसंबर 2025, रविवार: अखुरथ संकष्टी चतुर्थी- इस दिन गणेश जी के 'अखुरथ' रूप की पूजा होती है।

11 दिसंबर 2025, गुरुवार: कालाष्टमी- काल भैरव की पूजा। 15 दिसंबर 2025, सोमवार: सफला एकादशी- इस एकादशी का व्रत सभी कार्यों में सफलता दिलाता है।

16 दिसंबर 2025, मंगलवार: धनु संक्रांति / खरमास शुरू- सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, इस दिन से खरमास आरंभ होता है।

17 दिसंबर 2025, बुधवार: प्रदोष व्रत (कृष्ण)- भगवान शिव की पूजा।

18 दिसंबर 2025, गुरुवार: मासिक शिवरात्रि- मासिक शिवरात्रि का व्रत। 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार: पौष अमावस्या- स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

24 दिसंबर 2025, बुधवार: विनायक चतुर्थी- गणेश जी का पूजन। 25 दिसंबर 2025, गुरुवार: स्कंद षष्ठी- भगवान कार्तिकेय की पूजा, क्रिसमस- ईसा मसीह जन्मदिन।

27 दिसंबर 2025, शनिवार: गुरु गोविंद सिंह जयंती- सिखों के दसवें गुरु का प्रकाश पर्व।

28 दिसंबर 2025, रविवार: मासिक दुर्गाष्टमी / शाकंभरी उत्सवारम्भ- देवी दुर्गा का पूजन।

30 दिसंबर 2025, मंगलवार: पौष पुत्रदा एकादशी- संतान प्राप्ति की कामना के लिए महत्वपूर्ण व्रत।

1 जनवरी 2026, गुरुवार: रोहिणी व्रत / गुरु प्रदोष व्रत / नव वर्ष दिवस, नव वर्ष की शुरुआत।

3 जनवरी 2026, शनिवार: पौष पूर्णिमा /माघ स्नान व्रत नियम प्रारंभ, इस दिन पौष मास समाप्त होगा और हजरात अली का जन्मदिवस मनाया जाएगा।