rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sun Transit 2025

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (12:12 IST)
Surya in Dhanu rashi 2025: सूर्यदेव बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। इस वर्ष, 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु और मीन में गोचर के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी नजर आने लगती है और इस दौरान के समय को खरमास कहा जाता है। आओ जानते हैं कि किन 5 राशियों को रहना होगा संभलकर।
 
1. वृषभ राशि: (स्वास्थ्य और निवेश पर ध्यान दें):-
परिणाम: वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यधिक सतर्कता की मांग करता है।
चुनौती: चतुर्थेश (सूर्य) का अष्टम भाव में गोचर आकस्मिक घटनाओं को बढ़ा सकता है, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ तनाव संभव है।
व्यापार/नौकरी: कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण सलाह: नया घर या वाहन खरीदने की योजना को सूर्य के मकर राशि में गोचर करने तक टाल देना बुद्धिमानी होगी।
वाणी: वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कठोर शब्दों से परिवार में मतभेद उभर सकते हैं।
 
2. मिथुन राशि: (साझेदारी में संयम, व्यापार में प्रगति):-
परिणाम: मिथुन राशि के लिए तृतीयेश (सूर्य) का सप्तम भाव में गोचर मिली-जुली स्थिति लाएगा।
संबंध: दांपत्य जीवन और साझेदारी के व्यापार में उथल-पुथल मच सकती है, इसलिए वाद-विवाद से दूर रहना ही हितकर है।
सफलता: यदि आपका खुद का व्यापार है, तो यह समय सकारात्मक परिणाम देगा। नौकरी में स्थिति सामान्य बनी रहेगी।
स्वास्थ्य और सहयोग: सेहत अच्छी रहेगी और भाई-बहनों का सहयोग आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा।
 
3. कर्क राशि: (करियर में लाभ, स्वास्थ्य पर ध्यान):-
परिणाम: कर्क राशि के लिए द्वितीयेश (सूर्य) का छठे भाव में गोचर लाभ और सावधानी का मिश्रण है।
करियर: करियर और नौकरी में फायदा मिलेगा। लंबित कोर्ट-कचहरी के मामले सुलझ सकते हैं।
स्वास्थ्य अलर्ट: आंखों की रोशनी, दिल और हड्डियों से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं, अतः सेहत के प्रति जागरूक रहें।
पारिवारिक संतुलन: परिवार के सदस्यों से विवाद की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर पूर्ण संयम बनाए रखें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Christmas Essay: क्रिसमस की धूम, पढ़ें बड़ा दिन पर रोचक हिन्दी निबंध

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels