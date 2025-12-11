rashifal-2026

Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, जानिए 12 राशियों का राशिफल, क्या होगा भविष्यफल

गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (16:10 IST)
Surya in Dhanu rashi 2025:  ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के गोचर को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जब सूर्यदेव बृहस्पति (गुरु) की राशि धनु में प्रवेश करते हैं, तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। यह गोचर न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव भी लाता है। इस वर्ष, 16 दिसंबर 2025 को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस पवित्र समय का सीधा प्रभाव आपके करियर, संबंधों, स्वास्थ्य और भाग्य पर पड़ेगा। आइए, विस्तार से जानते हैं कि सूर्य का यह महागोचर आपकी राशि पर क्या व्यापक प्रभाव डालेगा।
 
मेष राशि: (भाग्य और धर्म का साथ):-
परिणाम: मेष राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ फलदायक है।
सकारात्मक पहलू: आपके पंचमेश (सूर्य) का नवम भाव में गोचर होने से भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पिता का सहयोग प्राप्त होगा।
विशेष लाभ: शिक्षकों और छात्रों के लिए समय अनुकूल है। नौकरी और व्यापार में उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह का रिश्ता तय हो सकता है।
रिश्ते: छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे।
 
वृषभ राशि: (स्वास्थ्य और निवेश पर ध्यान दें):-
परिणाम: वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यधिक सतर्कता की मांग करता है।
चुनौती: चतुर्थेश (सूर्य) का अष्टम भाव में गोचर आकस्मिक घटनाओं को बढ़ा सकता है, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ तनाव संभव है।
व्यापार/नौकरी: कार्यक्षेत्र में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण सलाह: नया घर या वाहन खरीदने की योजना को सूर्य के मकर राशि में गोचर करने तक टाल देना बुद्धिमानी होगी।
वाणी: वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कठोर शब्दों से परिवार में मतभेद उभर सकते हैं।
 
मिथुन राशि: (साझेदारी में संयम, व्यापार में प्रगति):-
परिणाम: मिथुन राशि के लिए तृतीयेश (सूर्य) का सप्तम भाव में गोचर मिली-जुली स्थिति लाएगा।
संबंध: दांपत्य जीवन और साझेदारी के व्यापार में उथल-पुथल मच सकती है, इसलिए वाद-विवाद से दूर रहना ही हितकर है।
सफलता: यदि आपका खुद का व्यापार है, तो यह समय सकारात्मक परिणाम देगा। नौकरी में स्थिति सामान्य बनी रहेगी।
स्वास्थ्य और सहयोग: सेहत अच्छी रहेगी और भाई-बहनों का सहयोग आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा।
 
कर्क राशि: (करियर में लाभ, स्वास्थ्य पर ध्यान):-
परिणाम: कर्क राशि के लिए द्वितीयेश (सूर्य) का छठे भाव में गोचर लाभ और सावधानी का मिश्रण है।
करियर: करियर और नौकरी में फायदा मिलेगा। लंबित कोर्ट-कचहरी के मामले सुलझ सकते हैं।
स्वास्थ्य अलर्ट: आंखों की रोशनी, दिल और हड्डियों से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं, अतः सेहत के प्रति जागरूक रहें।
पारिवारिक संतुलन: परिवार के सदस्यों से विवाद की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर पूर्ण संयम बनाए रखें।
 
सिंह राशि: (छात्रों को सफलता, अहंकार से बचें):-
परिणाम: आपकी राशि के लग्नेश (सूर्य) का पंचम भाव में गोचर आपके लिए शुभ है।
उत्कृष्ट समय: छात्रों के लिए यह गोचर अत्यंत अनुकूल है और संतान सुख की प्राप्ति होगी।
आर्थिक लाभ: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर जोखिम लें।
चेतावनी: आपके भीतर अहंकार की भावना बढ़ सकती है, जिसके कारण विवाद और मतभेद झेलने पड़ सकते हैं।
 
कन्या राशि: (गृहस्थी पर खर्च, कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन):-
परिणाम: कन्या राशि के लिए द्वादशेश (सूर्य) का चौथे भाव में गोचर खर्च और लाभ दोनों लाएगा।
निवेश: आप नया घर या वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन इस पर अधिक धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य चिंता: माता की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि चिकित्सा पर खर्च बढ़ सकता है।
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा।
लाभ: यदि आप MNC में कार्यरत हैं या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, तो निश्चित लाभ मिलेगा।
 
तुला राशि: (आत्मविश्वास में वृद्धि, पेशेवर प्रगति):-
परिणाम: तुला राशि के लिए एकादशेश (सूर्य) का तीसरे भाव में गोचर आत्मविश्वास को नई उड़ान देगा।
व्यक्तिगत लाभ: आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा।
करियर में सफलता: मार्केटिंग, सोशल मीडिया या कंसल्टेशन जैसे कार्यों में सफलता मिलेगी।
यात्रा: लंबी दूरी की पेशेवर यात्रा का मौका मिलेगा, जो आपकी प्रगति के लिए सहायक सिद्ध होगी।
 
वृश्चिक राशि: (आर्थिक मजबूती, वाणी पर नियंत्रण):-
परिणाम: वृश्चिक राशि के लिए दशमेश (सूर्य) का दूसरे भाव में गोचर आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा।
धन लाभ: आपका बैंक-बैलेंस बढ़ेगा और बचत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
परिवार: परिवार के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा।
रुचि: आपकी रुचि रहस्यमयी विद्याओं में बढ़ेगी।
सलाह: वाणी पर संयम रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
 
धनु राशि: (सौभाग्य और करियर में सम्मान):-
परिणाम: धनु राशि के लिए नवमेश (सूर्य) का लग्न भाव में गोचर सौभाग्य लेकर आ रहा है।
आध्यात्मिकता/करियर: धर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सराहना मिलेगी। पिता और गुरु का साथ मिलेगा।
संबंध/स्वास्थ्य चुनौती: हालांकि, यही सूर्य आपके दांपत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न कर सकता है और सेहत बिगाड़ सकता है।
विवाह: अविवाहितों के लिए सगाई की संभावना है।
 
मकर राशि: (विपरीत राजयोग का लाभ):-
परिणाम: मकर राशि के लिए अष्टमेश (सूर्य) का द्वादश भाव में गोचर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है।
सकारात्मक: यह योग दर्शाता है कि आप जीवन में चल रही कठिनाइयों पर काबू पाने में सफल होंगे।
परिणाम: चूँकि सूर्य को आपके लिए शत्रु ग्रह माना जाता है, इसलिए यह गोचर आपको मिले-जुले परिणाम देगा। संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है।
 
कुंभ राशि: (धनलाभ और मान-सम्मान):-
परिणाम: कुंभ राशि के लिए सप्तमेश (सूर्य) का एकादश भाव में गोचर अत्यधिक शुभ है।
लाभ: अचानक धनलाभ की प्रबल संभावना है और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
सुखद समाचार: संतान के माध्यम से कोई खुशख़बरी सुनने को मिल सकती है।
विवाह/शिक्षा: अविवाहितों का विवाह तय हो जाएगा। छात्रों के लिए यह गोचर फलदायी साबित होगा।
 
मीन राशि: (करियर में उन्नति, घर-परिवार में संतुलन):-
परिणाम: मीन राशि के लिए षष्ठेश (सूर्य) का दशम भाव में गोचर करियर के लिए उत्तमोत्तम है।
करियर ग्रोथ: करियर और कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा।
खरीददारी: घर या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं।
पारिवारिक चेतावनी: अहंकार के टकराव होने के कारण घर-परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए आपको वाद-विवाद से बचने की सख्त सलाह दी जाती है।

