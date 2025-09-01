September 2025: सितंबर माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट

, सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (12:18 IST)

September 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।

सितंबर माह 2025 ग्रह गोचर: Planet transit in September 2025:- 1. शनि: वर्तमान में शनि ग्रह गुरु की मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं जो पूरे सितंबर माह इसी अवस्था में रहेंगे।

2. बृहस्पति: बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में अतिचारी हैं जो देश और दुनिया के लिए सही नहीं हैं। यह 8 साल तक अतिचारी रहेंगे।

3. राहु: छाया ग्रह राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। 4. केतु: छाया ग्रह केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा है।

5. मंगल: मंगल ग्रह 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहने के बाद तुला में गोचर करेगा। 6. बुध: बुध ग्रह 15 सितंबर तक सिंह राशि में रहने के बाद कन्या राशि में गोचर करेगा।

7. शुक्र: शुक्र ग्रह कर्क राशि में रहने के बाद 15 सितंबर तक सिंह राशि में प्रवेश करेगा।

8. सूर्य: सूर्य ग्रह सिंह राशि में रहने के बाद 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेगा।

shradh paksha 2025 date सितंबर माह 2025 के प्रमुख व्रत एवं त्योहार: Vrat tyohar fasts and festivals of September month 2025:-

01 सितंबर: श्रीचंद नवमी, ज्येष्ठा गौरी पूजन 02 सितंबर: दशावतार व्रत, तेजा दशमी 03 सितंबर: परिवर्तिनी एकादशी

05 सितंबर: प्रदोष व्रत (शुक्ल), ओणम/थिरुवोणम, मिलाद उन नबी 06 सितंबर: अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन

07 सितंबर: भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, चंद्र ग्रहण, क्षमा वाणी, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ

10 सितंबर: संकष्टी चतुर्थी, पंचक प्रारंभ 14 सितंबर: अष्टमी श्राद्ध, जिऊतिया जिवत्पुत्रिका व्रत

15 सितंबर: मातृ नवमी श्राद्ध 17 सितंबर: इन्दिरा एकादशी, कन्या संक्रांति, एकादशी श्राद्ध

19 सितंबर: मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत (कृष्ण), त्रयोदशी श्राद्ध 20 सितंबर: चतुर्दशी श्राद्ध

21 सितंबर: अश्विन अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या 22 सितंबर: शरद नवरात्रि, घटस्थापना, कलश स्थापना

26 सितंबर : उपांग ललिता व्रत 28 सितंबर: कल्परम्भ, विल्वामंत्रणा 29 सितंबर: नवपत्रिका पूजा, मनानिशा पूजा, नवपद ओली

30 सितंबर: दुर्गा महाअष्टमी पूजा