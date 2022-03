शनि का राशि परिवर्तन 7 राशियों का बदल देगा जीवन, 5 को होगी उलझन

Shani ka kumbh rashi me gochar: वर्तमान में शनि मकर राशि में भ्रमण कर रहा है। 28-29 अप्रैल 2022 के दरमियान मकर से निकलण यह ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इस दौरान राहु का मेष राशि में प्रवेश और केतु का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। शनि जब कुंभ राशि में ( Saturn transit in Aquarius 2022) प्रवेश करेगा तब 7 राशियों पर इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा लेकिन 5 राशियों को रहना होगा सतर्क।

Shani in kumnha 2022

शनि का कुंभ राशि में प्रवेश, 12 राशियों का राशिफल ( Shani ka kumbh rashi me prabhav, 12 rashiyon ka rashifal):

Shani Dev

5 राशियों को रहेगी जीवन में उलझन (5 zodiac signs will get confused in life):