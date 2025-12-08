Hanuman Chalisa

Shubh Yog: आज चार शुभ योग में खरीदे 5 शुभ वस्तुएं, घर में रहेगी सुख और शांति

सुख शांति के लिए वस्तुएं

WD Feature Desk

, सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (10:11 IST)
Today Shubh Yog: हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। भारतीय ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ विशेष समय और दिन होते हैं जब किसी भी प्रकार की खरीदारी से विशेष लाभ मिलता है।

इन शुभ समयों में खरीदी गई वस्तुएं घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और समृद्धि आती है। इस लेख में हम आज 08‍ दिसंबर, सोमवार को विशेष तौर पर बन रहे 4 शुभ योग और 5 शुभ वस्तुएं के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनकी खरीदारी से घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है।
 
ज्योतिष और पंचांग (8 दिसंबर 2025, सोमवार), चार शुभ योग का बना है संयोग जानें...
 
- दिन: 8 दिसंबर 2025, सोमवार।
- आज की तिथि: पौष माह, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी (शाम 4:03 PM तक)।
- नक्षत्र: पुष्य नक्षत्र (9 दिसंबर रात 2:52 AM) तक।
 
- आज के शुभ योग: आज के दिन ये 3 शुभ योग बन रहे हैं, जिसके कारण यह दिन खरीदारी, नए कार्यों की शुरुआत और निवेश के लिए बहुत शुभ माना जाता है:
 
* सर्वार्थ सिद्धि योग: सर्वार्थ सिद्धि यह योग सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है।
 
* अमृत सिद्धि योग: आज पड़ा अमृत सिद्धि योग यह मान-सम्मान, धन-लाभ और सभी कार्यों में अमृत के समान शुभ फल देने वाला माना जाता है।
 
* रवि योग: यह भी एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग है, जो नकारात्मकता को दूर भगाता है।
 
मान्यतानुसार कुछ खास तिथियों और समयों में खरीदारी करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार, कुछ विशेष शुभ योग होते हैं जो किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए शुभ माने जाते हैं। ये योग धन, सुख और समृद्धि लाने के लिए होते हैं।
 
अगर आप आज इन चार शुभ योगों में 5 शुभ वस्तुएं खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आप निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर ध्यान दे सकते हैं:
 
1. चांदी या सोने की कोई वस्तु- जैसे चांदी का सिक्का या स्वर्ण/सोने की अंगूठी। 
 
2. पूजा सामग्री- जैसे तांबा, पीतल के बर्तन जैसे दीपक, कटोरी आदि खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख-शांति का वातावरण बनता है।
 
3. कांच की गिलास या चमचमाती वस्तुएं- घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए।
 
4. वास्तु के अनुसार सजावटी चीजें- जैसे क्रिस्टल, शंख या मोती।
 
5. पौधे या घर में लगाने के लिए हरे-भरे पौधे- जैसे तुलसी का पौधा, क्योंकि यह शांति और सुख लाता है।
 
इन वस्तुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 
 
तो संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आज के दिन शुभ समय और खास योग का ध्यान रखते हुए यह खरीदारी करना आपके लिए अधिक लाभकारी हो सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

