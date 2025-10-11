Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (15:50 IST)

Tula Sankranti 2025 celebrations: तुला संक्रांति हिन्दू पंचांग के अनुसार वह दिन होता है जब सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करते हैं। यह संक्रांति हर साल अक्टूबर महीने में आती है और इसका धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व होता है।





इसके साथ ही अपनी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय करके आप इस विशेष तिथि का पूर्ण लाभ और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं...

मेष राशि (Aries) उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और 'रामदूताय नमः' मंत्र का जाप करें।

लाभ: करियर में स्थिरता और मानसिक शांति मिलेगी। वृषभ राशि (Taurus)

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और मां लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें।

लाभ: धन और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। मिथुन राशि (Gemini)

उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।

लाभ: संतान पक्ष से लाभ और वाणी में मधुरता आएगी। कर्क राशि (Cancer)

उपाय: चांदी या सफेद वस्त्र का दान करें। चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ्य दें।

लाभ: मानसिक तनाव कम होगा और पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। सिंह राशि (Leo)

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य ह्रदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo) उपाय: गौ सेवा करें और गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं।

लाभ: कार्यक्षेत्र में सफलता और रोगों से राहत मिलेगी। तुला राशि (Libra)

उपाय: दान-पुण्य करें, विशेषकर कन्याओं को भोजन कराएं। लाभ: आत्मबल बढ़ेगा और अटके काम बनने लगेंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio) उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

लाभ: क्रोध पर नियंत्रण और निर्णय शक्ति में सुधार। धनु राशि (Sagittarius)

उपाय: पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और गरीबों में पीला अन्न बांटें।

लाभ: भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य बनेंगे। मकर राशि (Capricorn)

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं और काली चीज़ों का दान करें। लाभ: शनि दोष में राहत और नौकरी में लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि (Aquarius) उपाय: वृद्ध और असहायों की सेवा करें। जल स्रोतों में नीला फूल प्रवाहित करें।

लाभ: कर्म में सुधार और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि (Pisces)

उपाय: मंदिर में पीला प्रसाद चढ़ाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें।