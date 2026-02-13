Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Valentine Special: राशि से जानें आपका कौन-सा है बेस्ट लव मैच

Advertiesment
हमें फॉलो करें Valentine Zodiac Love Match

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (16:31 IST)
Zodiac Love Match प्रेम संबंधों में ग्रहों की केमिस्ट्री और तत्वों का तालमेल बहुत मायने रखता है। इस वेलेंटाइन, सितारों की नजर से समझें कि आपके लिए कौन 'परफेक्ट' है और किससे आपको बचकर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता का गहरा प्रभाव प्रेम संबंधों पर पड़ता है। इस वेलेंटाइन, सितारों के संकेतों को समझकर अपने रिश्ते को और भी मज़बूत बनाएं। हालांकि नीचे जो राशि शत्रु संबंधी जो जानकारी दी जा रही है वह ग्रह शत्रुता के आधार पर है। ज्योतिष में राशि तत्व और स्वभाव का उल्लेख भी मिलता है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
 

1. तत्वों का तालमेल (Element Compatibility)

ज्योतिष के अनुसार, एक ही तत्व वाली राशियों में स्वाभाविक रूप से गहरा जुड़ाव होता है:
अग्नि (मेष, सिंह, धनु): इनका वायु तत्व (मिथुन, तुला, कुंभ) के साथ शानदार तालमेल बैठता है।
पृथ्वी (वृष, कन्या, मकर): इनका जल तत्व (कर्क, वृश्चिक, मीन) के साथ रिश्ता काफी गहरा और स्थायी होता है।
चेतावनी: अग्नि-पृथ्वी, जल-अग्नि और जल-वायु तत्वों के बीच अक्सर वैचारिक मतभेद रहते हैं।
 

2. राशि स्वभाव और दोस्ती (Nature Match)

स्वभाव के आधार पर राशियों की मित्रता इस प्रकार देखी जाती है:
मेष, सिंह, धनु: इनकी दोस्ती वायु प्रधान राशियों (मिथुन, तुला, कुंभ) से खूब जमती है।
वृष, कन्या, मकर: इनकी पटरी जल प्रधान राशियों (कर्क, वृश्चिक, मीन) के साथ अच्छी बैठती है।
 

3. ग्रह शत्रुता: कहाँ आ सकती है मुश्किल?

ग्रहों के आपसी विरोध के कारण इन राशियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है:
मेष व वृश्चिक: कन्या और मिथुन से दूरी रखें; वृषभ व तुला के साथ मिला-जुला असर रहता है।
मिथुन व कन्या: कर्क राशि के साथ लंबे समय तक साथ निभाना कठिन है।
धनु व मीन: तुला और वृषभ से पटरी नहीं बैठती।
मकर व कुंभ: सिंह, कर्क और मेष के साथ रिश्ते में अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती है।
सिंह: कुंभ और मकर राशि वालों से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं।
कर्क: मिथुन और कन्या के साथ लंबी दोस्ती मुश्किल साबित होती है।
 

4. बेस्ट फ्रेंडशिप गाइड्स

मेष-वृश्चिक के लिए: कर्क, धनु और मीन बेस्ट हैं।
सिंह के लिए: मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन लकी हैं।
मिथुन-कन्या के लिए: सिंह, कर्क, धनु और मीन के साथ अच्छी जमती है।
वृषभ-तुला के लिए: सिंह, धनु और मीन से मित्रता फलदायी होती है।
मकर-कुंभ के लिए: मेष, वृश्चिक, कर्क, धनु और मीन अच्छे साथी बनते हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे पर बन रहा है ग्रहण योग, राशि के अनुसार पार्टनर को दें ये खास गिफ्ट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels