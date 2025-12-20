Biodata Maker

Numerology Horoscope: अंक राशिफल दिसंबर 2025: जानें आपके मूलांक की भविष्यवाणी! (22 से 28 December)

डॉ. अभय गुप्ता
, शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (12:01 IST)
(साप्ताहिक अंक राशिफल 22 से 28 दिसंबर 2025)  
 
मूलांक 1 (जन्म तारीख 1, 10, 19, 28)
यह सप्ताह आपको अपने कार्यस्थल पर नवीन दायित्व प्राप्त हो सकता है। आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। शासकीय/उच्च अधिकारी /पिता से लाभ प्राप्त हो सकता है। अति आत्मविश्वास से नुकसान संभव है। आय स्थिर रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखे। रिश्ते सामान्य रहेंगे।ALSO READ: Jupiter Transit 2026: नववर्ष 2026 में गुरु किन जातकों के विवाह में बनेंगे बाधक
 
उपाय: रविवार को किसी बुजुर्ग व्यक्ति को गेहूं या तांबे की कोई वस्तु दान करें।
 
मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
इस सप्ताह के प्रारंभ में आपको मानसिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किंतु धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। रुका हुआ धन मिल सकता है, तनाव से बचने का प्रयास करें, नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। रिश्तो में मधुरता रहेगी, अविवाहितो को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते है।
 
उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं।
 
मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
मूलांक 3 वालों यदि कुछ नया सीखना/कार्य करना चाहते है तो यह सप्ताह में उसकी शुरुआत करना लाभप्रद रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। रिश्ते सामान्य रहेंगे। 
 
उपाय: गुरुवार के दिन चने की दाल या केले किसी मंदिर में दान करें।
 
मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
इस सप्ताह आप अपने कार्य के प्रति गंभीर रहेंगे और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बना-बनाया काम बिगड़ने की संभावना है। अचानक धन लाभ /धन हानि हो सकती है। जोखिम लेने से बचें, वाहन सावधानी से चलाए। पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। रिश्तो में सावधानी रखें।ALSO READ: Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व
 
उपाय: पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें।
 
मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)
इस सप्ताह आप किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी न दिखाए। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर साइन करने के पूर्व उसे अच्छे से पढ़ लें। अपनी महत्वपूर्ण बातें किसी से साझा न करें वर्ना धोखा मिल सकता है। यात्रा लाभकारी रहेगी। आमदनी स्थिर रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी प्रकार की एलर्जी होने की संभावना है। 
 
उपाय: यदि संभव हो तो किसी किन्नर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें कुछ रुपए दें।
 
मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)
यह सप्ताह आपको अकेलेपन का अहसास करा सकता है। अनावश्यक खर्चो से बचने की कोशिश करें। आय सामान्य रहेगी। हार्मोन्स से संबंधित समस्या हो सकती है, महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें।
 
सटीक उपाय: शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को रसगुल्ला खिलाएं।
 
मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)
यह सप्ताह शोध, ऑकल्ट साइंस, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह आप अपने कार्य से संतुष्ट नहीं रह सकते है। मेहनत के बाद सफलता के योग है। आय अस्थिर हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थकान हो सकती है पर्याप्त आराम करें। रिश्तों में दूरी संभव है। 
 
उपाय: जरूरतमंदों को दो रंगों वाला कंबल दान करें।
 
मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)
यह सप्ताह आपके कार्य में रुकावट आ सकती है, धैर्य रखें। पुराने विवाद उभर सकते है, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखें और झूठ बोलने से बचें। निवेश से लाभ संभव है। पैरों में तकलीफ, पीठ दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। 
 
उपाय: किसी दिव्यांग/गरीब व्यक्ति की मदद करें।
 
मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)
इस सप्ताह आप ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाए और अहंकार से बचें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, विवादों से दूर रहना बेहतर होगा। वाहन सावधानीपूर्वक चलाए, दुर्घटना हो सकती है। रक्तचाप संबंधित समस्या हो सकती है। रिश्तों में तालमेल रखें।
 
उपाय: यदि संभव हो तो रक्तदान करें या हनुमान जी की आराधना करें। 
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: माघ मेले में जा रहे हैं तो करें पांच तरह का दान, सभी संकट हो जाएंगे दूर

