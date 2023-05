वृष संक्रांति क्या है? क्यों है महत्व? किसकी पूजा जरूरी है? कैसे चढ़ाएं जल?

क्या है वृषभ संक्रांति | What is Vrishabh Sankranti : सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। वृषभ में प्रवेश करने को वृषभ संक्रांति कहेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सूर्य वृषभ राशि में 15 मई 2023 को 11:32 बजे प्रवेश करेंगे, जहां वे 5 जून 2023 की शाम 18:07 बजे तक रहने के बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

वृषभ संक्रांति पर किसकी करें पूजा | Whom to worship on Vrishabh Sankranti:

कैसे चढ़ाएं सूर्यदेव और शिवजी को जल | How to offer water to Sun God and Lord Shiva:

- एक तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, शिवजी का मंत्र बोलते हुए।