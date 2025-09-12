Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

13 September 2025 ke Muhurat
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (18:08 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
 13 September 2025 Today Shubh Muhurat :क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 13 सितंबर, 2025, शनिवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन  
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-शनिवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-षष्ठी/सप्तमी-(क्षय)
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-कृत्तिका
 
योग (सूर्योदयकालीन)-हर्षण
 
करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
 
राहुकाल (अशुभ समय): प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
 
योगिनी वास-पश्चिम
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-वृषभ
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
 
आज का उपाय-शनि मन्दिर में सवाकिलो इमरती चढ़ाएं।
 
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
 
सर्वार्थसिद्धि अमृत योग/भद्रा/सप्तमी श्राद्ध
 
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?

