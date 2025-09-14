Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 सितंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

पं. हेमन्त रिछारिया
, रविवार, 14 सितम्बर 2025 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
15 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 15 सितंबर, 2025, सोमवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-सोमवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-नवमी
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-मृगशिरा
 
योग (सूर्योदयकालीन)-व्यतिपात
 
करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय): प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक 
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय 
 
योगिनी वास-पूर्व
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-मिथुन
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।
 
आज का उपाय-शिव मन्दिर में चांदी भेंट करें।
 
वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
 
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-सर्वार्थसिद्धि अमृत योग/नवमी श्राद्ध
 
यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में नवमी तिथि के श्राद्ध का महत्व, विधि, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

