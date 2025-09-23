Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 सितंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

पं. हेमन्त रिछारिया
, मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 24 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 24 सितंबर, 2025, बुधवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शरद
 
वार-बुधवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-तृतीया
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-चित्रा
योग (सूर्योदयकालीन)-ऐंन्द्र
करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय): 
दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान
योगिनी वास-आग्नेय 
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थित-तुला
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।
 
आज का उपाय-गणेश मन्दिर में सवाकिलो मूंग के लड्डू भेंट करें। 
 
वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं 
देवदर्शन 
 
यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकले।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर तृतीया देवी चंद्रघंटा की कथा, मंत्र और पूजा विधि

