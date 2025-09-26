Dharma Sangrah

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

पं. हेमन्त रिछारिया
, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 27 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर षष्ठी की देवी कात्यायनी माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 27 सितंबर, 2025, शनिवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन  
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शरद
 
वार-शनिवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-पंचमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-अनुराधा
योग (सूर्योदयकालीन)-प्रीति
करण (सूर्योदयकालीन)-बालव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
 
राहुकाल (अशुभ समय): 
प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-दक्षिण
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-वृश्चिक
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं 
देवदर्शन
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
 
आज का उपाय-शनि मन्दिर में सवाकिलो सरसों का तेल चढ़ाएं।
 
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
