Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 02 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

, बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (18:07 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! 02 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Dussehra 2025: दशहरा पर क्यों करते हैं अपराजिता देवी की पूजा, जानिए पूजा विधि क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। पंचांग: 02 अक्टूबर, 2025, गुरुवार

आज की मुख्य जानकारी: शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947,

ईस्वी सन्-2025 संवत्सर नाम-सिद्धार्थ अयन-दक्षिणायण मास-आश्विन

पक्ष-शुक्ल ऋतु-शरद वार-गुरुवार तिथि (सूर्योदयकालीन)-दशमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराषाढ़ा योग (सूर्योदयकालीन)-सुकर्मा करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल

लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक राहुकाल (अशुभ समय):





दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिशा शूल-आग्नेय

योगिनी वास-उत्तर गुरु तारा-उदित शुक्र तारा-उदित चन्द्र स्थिति-मकर

आज के विशेष उपाय: आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:। आज का उपाय-शमी पूजन करें।

वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं

विजयादशमी (दशहरा)/देवी विसर्जन यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।

(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।) -ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया