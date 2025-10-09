Dharma Sangrah

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें Today Shubh Muhurat 10 October 2025
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (18:06 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
10 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: करवा चौथ पर इन मनमोहक डिजाइन से रचाइए पिया के नाम की मेहंदी, श्रृंगार में लगेंगे चार चांद
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 10 अक्टूबर, 2025, शुक्रवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-कार्तिक
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-शुक्रवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-चतुर्थी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-कृत्तिका
योग (सूर्योदयकालीन)-सिद्धि
करण (सूर्योदयकालीन)-बव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कन्या
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय):
प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-नैऋत्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-वृषभ
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:।
आज का उपाय-चन्द्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। 
वनस्पति तंत्र उपाय-गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं 
 
श्रीगणेश चतुर्थी व्रत/करवा चतुर्थी व्रत-चन्द्रोदय रात्रि 08:37 मि.
यात्रा शकुन-शुक्रवार को मीठा दही खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
