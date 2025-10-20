Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 अक्टूबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 (18:02 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
21 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है अक्टूबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Govardhan puja ki kahani: गोवर्धन पूजा की कथा कहानी हिंदी में
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 21 अक्टूबर, 2025, मंगलवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-कार्तिक
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-मंगलवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-अमावस
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-चित्रा
योग (सूर्योदयकालीन)-विषकुम्भ
करण (सूर्योदयकालीन)-नागव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान 
योगिनी वास-ईशान
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-तुला
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
 
देवपितृकार्ये अमावस्या/भौमवती अमावस्या/महालक्ष्मी पूजन (दीपावली-मतान्तर)
यात्रा शकुन-दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।
आज का उपाय-किसी विप्र को सवाकिलो बूंदी के लड्डू भेंट करें।
वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]

