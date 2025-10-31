Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (18:13 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 01 November 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। पंचांग: 01 नवंबर, 2025, शनिवार

आज की मुख्य जानकारी: शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025 संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-दक्षिणायण मास-कार्तिक पक्ष-शुक्ल ऋतु-हेमन्त वार-शनिवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-दशमी नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-शतभिषा योग (सूर्योदयकालीन)-ध्रुव

करण (सूर्योदयकालीन)-गरज लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया

शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

दिशा शूल-वायव्य योगिनी वास-उत्तर गुरु तारा-उदित शुक्र तारा-उदित चन्द्र स्थिति-कुम्भ

आज के विशेष उपाय: आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:। आज का उपाय-तुलसी विवाह कर बेर और आंवले चढ़ाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं। आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं

विशेष: भद्रा/देवप्रबोधिनी एकादशी व्रत (स्मार्त)/देवउठनी ग्यारस यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।

(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र