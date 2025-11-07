Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
पंचांग: 08 नवंबर, 2025, शनिवार
आज की मुख्य जानकारी:
शुभ विक्रम संवत्-2082,
शक संवत्-1947,
ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-मार्गशीर्ष (अगहन)
पक्ष-कृष्ण
ऋतु-हेमन्त
वार-शनिवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-तृतीया/चतुर्थी-(क्षय)
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-मृगशिरा
योग (सूर्योदयकालीन)-शिव
करण (सूर्योदयकालीन)-विष्टि
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
राहुकाल (अशुभ समय):
प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
दिशा शूल-वायव्य
योगिनी वास-आग्नेय
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-मिथुन
आज के विशेष उपाय:
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
आज का उपाय-गणेश मन्दिर में काले तिल के लड्डू के चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
भद्रा/श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (चन्द्रोदय रात्रि 08:23)
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना सम्भव है।)
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र