Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 नवंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें 09 November Muhurat
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (18:03 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 09 November 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपाय
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 09 नवंबर, 2025, रविवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-मार्गशीर्ष (अगहन)
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-रविवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-पंचमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-आर्द्रा
योग (सूर्योदयकालीन)-सिद्ध
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-9:11 से 12:21, 1:56 से 3:32 
राहुकाल (अशुभ समय): सायं 4:30 से 6:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-पश्चिम 
योगिनी वास-दक्षिण
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-मिथुन
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ घृणि: सूर्याय नम:।
आज का उपाय-विष्णु मन्दिर में सवाकिलो गुड़ चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
देवदर्शन
यात्रा शकुन-इलायची खाकर यात्रा प्रारम्भ करें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
ALSO READ: weekly ank jyotish: कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए नया सप्ताह, जानें साप्ताहिक अंक राशिफल (10 से 16 नवंबर 2025)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

weekly ank jyotish: कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए नया सप्ताह, जानें साप्ताहिक अंक राशिफल (10 से 16 नवंबर 2025)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels