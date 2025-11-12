Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 नवंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Hanuman Chalisa

13 November 2025 ke Muhurat
webdunia

पं. हेमन्त रिछारिया
, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (18:03 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
13 November 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: weekly ank jyotish: कैसा रहेगा नया सप्ताह, जानें साप्ताहिक अंक राशिफल (10 से 16 नवंबर 2025)
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 13 नवंबर, 2025, गुरुवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-मार्गशीर्ष (अगहन)
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-गुरुवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-नवमी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-मघा
योग (सूर्योदयकालीन)-ऐंन्द्र
करण (सूर्योदयकालीन)-तैतिल
लग्न (सूर्योदयकालीन)-तुला
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30, 12:20 से 3:30, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय):दोप. 1:30 से 3:00 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय  
योगिनी वास-पूर्व
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-सिंह
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवै नम:।
आज का उपाय-किसी विप्र को पीले वस्त्र भेंट करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
मूल समाप्त
 
यात्रा शकुन-बेसन से बनी मिठाई खाकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
