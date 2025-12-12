Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। पंचांग:13 दिसंबर, 2025, शनिवार

आज की मुख्य जानकारी: शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947,

ईस्वी सन्-2025 संवत्सर नाम-सिद्धार्थ अयन-दक्षिणायण मास-पौष

पक्ष-कृष्ण ऋतु-हेमन्त वार-शनिवार तिथि (सूर्योदयकालीन)-नवमी

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-हस्त योग (सूर्योदयकालीन)-आनन्द करण (सूर्योदयकालीन)-गरज लग्न (सूर्योदयकालीन)-वृश्चिक

आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00 राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिशा शूल-वायव्य योगिनी वास-पूर्व

गुरु तारा-उदित शुक्र तारा-उदित चन्द्र स्थिति-कन्या आज के विशेष उपाय:

आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:। आज का उपाय-शनि मन्दिर में सवाकिलो इमरती चढ़ाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं। आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-

भद्रा यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें। (निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र