Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 22 December 2025:
क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Jupiter Transit 2026: नववर्ष 2026 में गुरु किन जातकों के विवाह में बनेंगे बाधक
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
पंचांग:22 दिसंबर, 2025, सोमवार
आज की मुख्य जानकारी:
शुभ विक्रम संवत्-2082,
शक संवत्-1947,
ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-पौष
पक्ष-शुक्ल
ऋतु-शिशिर
वार-सोमवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वितीया
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराषाढ़ा
योग (सूर्योदयकालीन)-ध्रुव
करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
दिशा शूल-आग्नेय
योगिनी वास-उत्तर
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
चन्द्र स्थिति-मकर
आज के विशेष उपाय:
आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।
आज का उपाय-शिव मन्दिर में तिल से बनी मिठाई अर्पित करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
सर्वार्थसिद्धि योग
यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र