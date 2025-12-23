rashifal-2026

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 दिसंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें 24 December 2025 ke Muhurat
पं. हेमन्त रिछारिया
, मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (18:04 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 24 December 2025:  क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vighneshwar Chaturthi 2025: 23 या 24 दिसंबर, कब रखा जाएगा विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत, जानें पूजन विधि, महत्व और मुहूर्त
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग:24 दिसंबर, 2025, बुधवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-पौष
 
पक्ष-शुक्ल
 
ऋतु-शिशिर
 
वार-बुधवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-चतुर्थी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-धनिष्ठा
योग (सूर्योदयकालीन)-हर्षण
करण (सूर्योदयकालीन)-विष्टि
लग्न (सूर्योदयकालीन)-धनु
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 9:11, 5:00 से 6:30 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 12:00 से 1:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान
योगिनी वास-नैऋत्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-अस्त
 
चन्द्र स्थित-कुम्भ
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:।
आज का उपाय-किसी बटुक को धर्मशास्त्र भेंट करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-अपामार्ग के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
भद्रा/पंचक प्रारंभ
यात्रा शकुन-हरे फ़ल खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]

ALSO READ: Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

